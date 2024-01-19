Dolar kaç TL olacak? Merkez Bankası tahmini açıkladı

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda doların 40 TL olması bekleniyor. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42,04 olarak belirlendi.

Dolar kaç TL olacak? Merkez Bankası tahmini açıkladı

Merkez Bankası, ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,4

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,4 oldu. Ankette 2025 büyüme beklentisi yüzde 3,9 olarak belirlendi. 

BU AYKİ FAİZ ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 45

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Bir önceki anket döneminde 34,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,4 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 33,3 milyar dolar oldu.

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