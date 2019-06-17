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Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Haziran dolar son durum)

Kur, Moody's'in not düşürmesinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar günün ilk saatinde 5,92 seviyesini test etti. Kur 5,88 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Haziran dolar son durum)
Cuma akşamı Moody'in Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından dolar yeni haftaya 5,92 seviyelerini test ederek başladı.

Sabah saatlerinde ateşi yükselen kur ilerleyen dakikalarda 5,87'ye geriledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu, Ba3'den B1'e indirmiş, görünümünü ise "negatif" olarak devam ettirmişti.

Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda.


ulusal.com.tr
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