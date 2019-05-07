Dolar - euro kaç TL? 7 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından dolar/TL'de yükseliş görüldü.



YSK'nın kararının ardından piyasaların kapalı olduğu geç saatlerde 6,15'i gören dolar/TL bugün güne 6,12 civarında başladı.



Euro/TL 6,85'in üzerinde hareket ediyor.



Piyasalar İstanbul seçimlerine yönelik kararı yakından takip ediyordu. İstanbul seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek.