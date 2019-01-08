Dolar 3 günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Cuma günü 5,30 civarına gerileyen dolar 5,4794 TL’ye yükseldi.

Dolar kuru gün içinde yükselişe geçti.



Üç gün önce 5,30 civarına gerileyen dolar kuru hafta başından beri yükseliyor. Haftanın ilk işlem günü olan Pazartesi'yi 5.38'lerde kapatan dolar Türk Lirası karşısında yüzde 1,67 artarak 5,4794 TL’ye kadar çıktı.



Dolar kurunda dalgalanma bu sabah saatlerinde başladı. Piyasanın açılmasıyla birlikte kur yükselmeye başlayarak 5.44 seviyesinin üzerini gördü.



Dolar, öğle saatlerinde Türk Lirası karşısında değer kazanarak 5.50'ye tırmandı.



Amerika-Çin görüşmesi sonra dünya piyasalarında da dolar yükselişe geçti. 24 gelişen piyasa parasının çoğu dolar karşısında değer kaybetti.



TL en fazla düşen EM parası olurken, Güney Afrika Randı ikinci sırada geldi.



Türkiye'de kurun seyrinde Cuma günü açıklanacak olan cari denge ve Merkez Bankası enflasyon anketinin etkili olması bekleniyor.



Dünya piyasalarının gözü ise yarın Fed'in Aralık ayı toplantısında olacak.







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