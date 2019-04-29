banner1005
Tuzla'da tersane yangını
Tuzla'da tersane yangını
Rod Rosenstein istifa etti
Rod Rosenstein istifa etti
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Dolar kuru kaç TL? Dolar teknik analizi

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, 5,9530 seviyesinden işlem görüyor

Dolar kuru kaç TL? Dolar teknik analizi

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,9530 seviyesinden alıcı buluyor. 

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı metninin güvercin bulunmasından dolayı yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,9 artışla 5,9330'dan tamamladı. 

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5,9530 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,55 artışla 6,6564'ten, sterlin/TL yüzde 0,55 yükselişle 7,7147'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi 0,1 artışla 1,1165, sterlin/dolar paritesi de 0,15 yükselişle 1,2938 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 97,926 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ticaret müzakereleri başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündemine odaklanacağını, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde nisan ayı güven endeksinin, yurt dışında ise avro bölgesi nisan ayı güven endeksi ile ABD'de mart ayı kişisel gelir ve harcamalar verisinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #dolar kaç tl #dolar teknik analizi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.