Doların 5 lirayı aşması memur, emekli ve çalışanların maaşlarını eritti. En büyük kaybı da asgari ücretli yaşadı. Yılbaşında maaşı 424 dolar olan bir asgari ücretlinin eline artık 320 dolar geçiyor. Aradaki kayıp tam 104 dolar, yani 520 lira.

Enflasyon, cari açık, işsizlik, küresel gelişmeler ve en son da ABD yaptırımları, doları 5 liranın üzerine taşıdı.



Ekonomiye büyük kayıplar verdiren dolar artışı sadece sanayici ve özel sektörü zor durumda bırakmadı. Dolar artışı çalışanlar ve emeklilerin de maaşlarını eritti.



Doların 5 lirayı aşmasından sonra maaşlarda asgari ücretlinin kaybı 520 liraya, memurun kaybı 765 liraya, emeklinin kaybı da 465 liraya kadar çıktı.



Rakam olarak değil ama oransal olarak en büyük kaybı asgari ücretli yaşadı. Örneğin, yılbaşında asgari ücret 1603 lira yapıldığında dolar 3 lira 78 kuruştan satılıyordu. Asgari ücretli bir çalışanın maaşı 8 ay önce 424 dolar ediyordu.



ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar 5 lirayı aştı. Kur 5 lira 11 kuruş seviyesine kadar çıktı. Yılbaşında 424 dolar değerindeki 1603 liralık asgari ücret de 320 dolara kadar geriledi. 520 liralık kayıp yaşayan asgari ücretlinin maaşı da bin 83 liraya düştü.





ASGARİ ÜCRET 104 DOLAR

MEMUR MAAŞI 153 DOLAR

MEMUR EMEKLİSİ 93 DOLAR



Memur maaşlarındaki kayıp 153 dolar, memur emeklisinin maaşı da 93 dolar kayıp yaşadı.



ulusal.com.tr