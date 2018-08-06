Euro/TL de 6.0011 seviyesini görerek rekor tazeledi. Merkez Bankası müdahale etti fakat etkili olmadı...

Cuma günkü işlemlerde 5.11'in üzerine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL kuru, Temmuz ayı Türkiye enflasyon verisi sonrasında bir miktar gerilemişti. Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi sonrası 5.19'u gören dolar 5.28'e kadar yükseldi.



Dolar/TL kuru, Pazartesi günü erken işlemlerde 5,1167'den işlem gördü, ilerleyen saatlerde yükselişi hızlandırdı ve %1.5'in üzerinde artışla 5.19 seviyesini de aştı.



Euro/TL de 6.06 seviyesini görerek rekor tazeledi. An itibari ile dolar 5,28'i gördü.



MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZE MÜDAHALE

Merkez Bankasından, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğü bildirildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğü kaydedildi.



Açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir." ifadelerine yer verildi.