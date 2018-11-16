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Dolar ne kadar? (16 Kasım 2018 Dolar Kuru)

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Dolar ne kadar? (16 Kasım 2018 Dolar Kuru)

olar/TL, dün 5,3045 ile son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün 5,3730 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL, ABD ile Türkiye arasında son dönemde pozitif seyreden diplomatik ilişkilerin uzun vadeye yayılabileceğine ilişkin iyimserliğin artmasıyla dün 5,3045 ile son 10 günün en düşük seviyesini gördü ve günü de önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 5,3366'dan tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,7 artışla 5,3730 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,0970'ten, sterlin/TL de yüzde 0,7 yükselişle 6,8820'den işlem görüyor. 

Analistler bugün yurt içinde ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin, Avro Bölgesi'nde de enflasyon rakamlarının açıklanacağını belirterek, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yakından takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,30 desteğinin kırılması durumunda 5,10 seviyelerinin gündeme geleceğini aktaran analistler, 5,50'nin ise direnç olarak güçlendiğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #tl #Euro
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