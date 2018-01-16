Gelişmekte olan ülke para birimleri 3 yılın dip seviyelerinde yer alan dolar endeksinden destek bulurken, TL jeopolitik riskler nedeniyle negatif ayrışıyor.
Dolar kuru bu sabah, yüzde 0,54 artışla 3,8335 seviyesini gördü.
Euro/TL yüzde 0,45 primle 4,68'in üzerinde işlem görüyor. Dün 1,2296'ya kadar yükselen
Euro/dolar paritesi ise 1,2279 seviyesinde yer alıyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8250 seviyesinde dengelendi.
Gelişmekte olan ülke para birimleri 3 yılın dip seviyelerinde yer alan dolar endeksinden destek bulurken, TL jeopolitik riskler nedeniyle negatif ayrışıyor.
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