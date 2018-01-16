Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8250 seviyesinde dengelendi.

Gelişmekte olan ülke para birimleri 3 yılın dip seviyelerinde yer alan dolar endeksinden destek bulurken, TL jeopolitik riskler nedeniyle negatif ayrışıyor.



Dolar kuru bu sabah, yüzde 0,54 artışla 3,8335 seviyesini gördü.



Euro/TL yüzde 0,45 primle 4,68'in üzerinde işlem görüyor. Dün 1,2296'ya kadar yükselen



Euro/dolar paritesi ise 1,2279 seviyesinde yer alıyor.