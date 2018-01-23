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Dolar ne kadar? (23 Ocak dolar fiyatları)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,7840 seviyesinde dengelendi.

Dolar ne kadar? (23 Ocak dolar fiyatları)

Afrin harekatının ardından haftanın ilk işlem gününe 3,85'in üzerinde başlayan dolar/TL, hem ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve Zeytin Dalı Harekatı'nın terör riskini azaltacağına ilişkin beklentilerle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 3,7742'den tamamladı. 

Dolar/TL bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,7840 seviyesinde dengelendi. 

Euro/TL de 4,62'nin üzerinde seyrediyor.

ABD'de dün Başkan Donald Trump'ın, Kongre'nin her iki kanadında onaylanan geçici bütçe tasarısını imzalaması ile son 3 gündür harcama yetkisi bulunmadığı için kısmen “kapalı” olan federal hükümet yeniden açıldı. Uluslararası Para Fonu, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerini yükseltti.

Dün 90,1 sınırına kadar gerileyen dolar endeksi, bugün yatay bir seyirle 90,4 seviyesinde, euro/dolar paritesi de 1,2255 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve Zeytin Dalı Harekatı'nın terör riskini azaltacağına ilişkin beklentilerle TL varlıklara ilginin arttığını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,75'in gündeme geleceğini belirten uzmanlar, olası yükselişlerde 3,8550'nin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

Etiketler; #dolar #afrin harekatı #zeytin dalı harekatı
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