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Dolar ne kadar? (30 Ocak 2018 dolar fiyatları)

Dolardaki toparlanma TL üzerinde satış baskısına neden oldu, dolar/TL 3,79'a çıktı.

Dolar ne kadar? (30 Ocak 2018 dolar fiyatları)

TCMB'nin bugün açıklayacağı enflasyon raporu ve yarın Fed'in yılın ilk faiz kararı öncesi dolar/TL güne yukarı yönlü başladı.

Türk Lirası, dolardaki toparlanmayla birlikte değer kaybetti; dün en düşük 3,73'ü gören dolar/TL bu sabah 3,79 seviyesinde yer aldı.

Merkez bankalarının aşırı gevşek para politikalarından geri adım atacaklarına yönelik güçlenen beklentilerle yükselen ABD tahvil faizleri, dolar alımlarını tetikledi. Dolar endeksi yaklaşık 1,5 aylık düşüşün ardından toparlandı. Geçtiğimiz perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.42'yi gören endeks bugün 89,36 civarında yer aldı.

Bu gelişmeler yurt içi piyasalarda satış baskısına neden oluyor.

Dolar/TL 3,7980 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 4,6930'dan işlem görüyor.

Etiketler; #dolar #Türk lirası #tcmb #Merkez Bankası #Merkez Bankası enflasyon raporu
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