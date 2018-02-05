Dolar/TL güne 3,77 civarında yatay seyirle başladı. Enflasyon verisinin ardından 3,7660'a kadar geriledi.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay hareketle başladı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,02 artarken, yıllık bazda yüzde 10,35 oldu. Enflasyon verisinin ardından dolar, 3,7660'a kadar geriledi.



Dolar endeksindeki zayıf hareketten bulduğu destekle geçtiğimiz hafta genel olarak 3,75 civarında seyreden dolar kuru, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yukarı yönlü hareketlenerek haftayı 3,77'den kapatmıştı.



Dolar/TL 3,7685 seviyesinde yer alıyor.



Euro/TL ise 4,6950'den işlem görüyor.