ABD'deki patlamadan ilk görüntü
ABD'deki patlamadan ilk görüntü
İstanbul'da trafik durdu
İstanbul'da trafik durdu
CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi?
CHP Parti Meclisi'ne kimler girdi?
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi

Dolar ne kadar? (5 Şubat 2018 dolar fiyatları)

Dolar/TL güne 3,77 civarında yatay seyirle başladı. Enflasyon verisinin ardından 3,7660'a kadar geriledi.

Dolar ne kadar? (5 Şubat 2018 dolar fiyatları)

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay hareketle başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,02 artarken, yıllık bazda yüzde 10,35 oldu. Enflasyon verisinin ardından dolar,  3,7660'a kadar geriledi.

Dolar endeksindeki zayıf hareketten bulduğu destekle geçtiğimiz hafta genel olarak 3,75 civarında seyreden dolar kuru, cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası yukarı yönlü hareketlenerek haftayı 3,77'den kapatmıştı.

Dolar/TL 3,7685 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 4,6950'den işlem görüyor.

Etiketler; #dolar #Türkiye İstatistik Kurumu #tuik #enflasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.