Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 24 Ocak 2024 güncel döviz kurları…

Vatandaşlar Dolar ne kadar? Euro kaç lira? gibi soruların cevaplarını aratıyor. 24 Ocak 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Ocak Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte yanıtı...

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 24 Ocak 2024 güncel döviz kurları…
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Dolar 30,2840 liradan, euro ise 32,9010 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 30,2820 liradan alınan dolar 30,2840 liradan, 32,8990 liradan alınan euro ise 32,9010 liradan satılıyor.

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 24 Ocak 2024 güncel döviz kurları… - Resim : 1

Son kapanışta dolar 30,28 liradan, euro ise 32,93 liradan satılmıştı.

EURO NE KADAR?

%0.39'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 32.9373 TL'den yapan euro şu anda 32.9289 TL alış ve 32.9458 TL satış fiyatına sahip.

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