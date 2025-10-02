Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 2 Ekim 2025 güncel döviz kurları

Dolar, dün en yüksek 41,5970 TL’yi, en düşük 41,4734 TL’yi gördü ve günü 41,5398 TL’den tamamladı. Euro ise en yüksek 49,0227 TL’den, en düşük 48,7000 TL’den işlem görürken günü 48,7862 TL olarak kapattı.

güncel kurlar ve değişim oranları

USD/TRY: Alış 41,5910 TL | Satış 41,6040 TL | Değişim %0,15 | Saat 09:29

EUR/TRY: Alış 48,8814 TL | Satış 48,9503 TL | Değişim %0,26 | Saat 09:29

GBP/TRY: Alış 56,0663 TL | Satış 56,1098 TL | Değişim %0,06 | Saat 09:29

Doların aylık ve yıllık performansı

Yılbaşı başlangıç değeri 35,3663 TL olan dolar, 6,24 TL artarak yüzde 17,63 değer kazandı. Son bir yılda ise 34,2160 TL’den 41,6021 TL’ye çıkarak yüzde 21,59 değer kazancı sağladı.

Yılbaşı başlangıç değeri 36,4849 TL olan euro, 12,43 TL artışla yüzde 34,07 değer kazandı. Son bir yılda ise 37,8319 TL’den 48,9148 TL’ye çıkarak yüzde 29,30 değer kazancı yaşadı.

Yılbaşı başlangıç değeri 43,9782 TL olan sterlin, 12,11 TL artışla yüzde 27,53 değer kazandı. Son bir yılda ise 45,4381 TL’den 56,0859 TL’ye çıkarak yüzde 23,43 değer kazancı sağladı.