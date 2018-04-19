Analistler, 4.05 altı kapanışların kurun geri çekilmesinde hız kazanılması açısından önemli olacağını belirtirken, bunun başarılamaması durumunda yukarı yönde tepki verebilme ihtimalinin olduğunu da vurguluyor. 4.10 ise direnç olarak gösteriliyor.

Döviz piyasasında, erken seçim açıklamalarıyla başlayan sert düşüş sürüyor. Dolar/TL 4.01'in altını görürken, euro kuru 4.98'li seviyelere kadar geriledi.



Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasıyla başlayan düşüş, döviz piyasasında devam ediyor.



Dolar kuru en düşük 4.0078 seviyesini görürken, saat 8.42 itibarıyla 4.0188 TL'de hareket ediyor.



Euro ise 5 TL'nin altına gerilerken, en düşük 4.9616 seviyesini gördü. Euro/TL şu dakikalarda 4.9805 seviyesinde hareket ediyor.



Sterlin/TL de en düşük 5.6938 seviyesini görürken, şu sıralarda 5.7158 TL'de hareket ediyor.



ulusal.com.tr