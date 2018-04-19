KFC Türkiye hakkında flaş karar
KFC Türkiye hakkında flaş karar
Türkiye’den Macron’un açıklamalarına tepki
Türkiye’den Macron’un açıklamalarına tepki
Seçim kararı sonrası Başbakan Yıldırım'dan açıklama
Seçim kararı sonrası Başbakan Yıldırım'dan açıklama
YSK'dan erken seçim açıklaması
YSK'dan erken seçim açıklaması

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 19 Nisan dolar fiyatları )

Analistler, 4.05 altı kapanışların kurun geri çekilmesinde hız kazanılması açısından önemli olacağını belirtirken, bunun başarılamaması durumunda yukarı yönde tepki verebilme ihtimalinin olduğunu da vurguluyor. 4.10 ise direnç olarak gösteriliyor.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 19 Nisan dolar fiyatları )

Döviz piyasasında, erken seçim açıklamalarıyla başlayan sert düşüş sürüyor. Dolar/TL 4.01'in altını görürken, euro kuru 4.98'li seviyelere kadar geriledi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasıyla başlayan düşüş, döviz piyasasında devam ediyor.

Dolar kuru en düşük 4.0078 seviyesini görürken, saat 8.42 itibarıyla 4.0188 TL'de hareket ediyor.

Euro ise 5 TL'nin altına gerilerken, en düşük 4.9616 seviyesini gördü. Euro/TL şu dakikalarda 4.9805 seviyesinde hareket ediyor.

Sterlin/TL de en düşük 5.6938 seviyesini görürken, şu sıralarda 5.7158 TL'de hareket ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Euro #dolar #Türk lirası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.