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Dolar ne kadar (Güncel döviz fiyatları)

Dolar yine yükselişe geçti. Kur 5 lira 30 kuruş seviyesinin üzerinde seyrediyor

Dolar ne kadar (Güncel döviz fiyatları)

Güne 5,30 seviyesinin üzerinde başlayan dolar, 16.30 sıralarında 5.31 lira seviyelerinde.

Yükselişe geçen dolar 5 lira 31 kuruşun üzerine çıkarak bir önceki güne göre 0,64 artış gösterdi.

Avro ise 6 lira sınırında alıcı buluyor.

Piyasaların gözü bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında.

Fed'in 29-30 Ocak toplantısının tutanaklarının satır aralarında para politikasının ipuçları aranacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar
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