Dolar yine yükselişe geçti. Kur 5 lira 30 kuruş seviyesinin üzerinde seyrediyor

Güne 5,30 seviyesinin üzerinde başlayan dolar, 16.30 sıralarında 5.31 lira seviyelerinde.



Yükselişe geçen dolar 5 lira 31 kuruşun üzerine çıkarak bir önceki güne göre 0,64 artış gösterdi.



Avro ise 6 lira sınırında alıcı buluyor.



Piyasaların gözü bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında.



Fed'in 29-30 Ocak toplantısının tutanaklarının satır aralarında para politikasının ipuçları aranacak.



ulusal.com.tr