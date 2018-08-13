Türkiye'nin ekonomisi kuşatma altında. Dün akşam Asya piyasaları açıldıktan sonra Amerikan doları 7 liranın üzerine yükseldi. Spekülasyon, kuru rekor zirveye taşıdı. Merkez bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu peş peşe hamleler yaptı. Piyasaları hareketlendiren "Türkiye, mevduatlara el koyacak" iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Ekonomide kuşatma var, " dedi.

Dolar 7 lirayı aştı. Açıklamalar peş peşe geldi. Önce Merkez sonra BDDK kritik hamlelerde bulundu. Spekülasyonlarla rekor zirveye taşınan doların ateşi dindi."Türkiye, mevduatlara el koyacak" iddiaları, Asya piyasalarının açılmasıyla döviz kurunu yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mevduatlara asla el konulmayacağını" söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da spekülasyona neden olan "B ve C planı" açıklamasını değerlendirdi.Dövizdeki sert hareketliliğin ardından Merkez'den açıklama yapıldı. Merkez Bankası, bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını ifade etti. TL zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 250 baz puan indirildi. Bankaların, Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat, döviz, repo limitleri 7,2 milyar avro seviyesinden 20 milyar avroya çıkarıldı. Ve bankalara teminat yönetiminde esneklik tanındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ise gece geç saatlerde bir hamle geldi. Bankaların yurt dışı swap işlemlerine sınırlama getirildiği açıklandı.Kurdaki büyük dalgalanma Erdoğan'ın gündemindeydi. Cumhurbaşkanı, Beştepe'deki 10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu...Spekülasyon yaratanların bedel ödeyeceğini söyledi.15 Temmuz vurgusu yaptı Erdoğan...Türkiye ekonomisini hedef alan Amerika'ya NATO üzerinden tepki gösterdi.