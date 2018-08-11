“Mayıs ayında dolar altı lirayı test edebilir” dedi, şimdi ise tahminini revize etti. Doların 8’li rakamlara çıkabileceğini vurgulayan Ekonomist Enis Musluoğlu, Amerika’nın hamlelerine aynı hızda önlem alınması gerektiğini belirtti.
Birçok analist gibi Trump’ın F-35’leri teslim etmeme kararına imza atacağını düşünen Musluoğlu, Halk Bankası’nın bankacılık lisansının iptali tehlikesine işaret etti.
AKP’li yetkililerin krize devlet ciddiyeti ile yaklaşmadığını vurgulayan Enis Musooğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yıl sonuna kadar erken seçim kararı alacağını söyledi.
Hükümeti cesur adımlar atmaya davet eden Musoğlu, "Artık ABD ve NATO ile olan ilişkiler gözden geçirilmeli. Cesur olmak gerekiyor, insan hatta bir kere ölür, onu göze olarak radikal önlemler alırsınız." dedi.
HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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