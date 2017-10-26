Rus helikopteri düştü
Rus helikopteri düştü
Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı
Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı
Altının kilogramı 154 bin 900 liraya yükseldi
Altının kilogramı 154 bin 900 liraya yükseldi
İsmail Küçükkaya hakkında flaş gelişme
İsmail Küçükkaya hakkında flaş gelişme

Dolar neden yükseldi?

Dolar bir ayda 23 kuruş arttı. Siyasi gelişmeler ve hazine borçlanması, piyasalar kadar vatandaşın cebini de etkiledi. Özellikle vize krizi sonrası yukarı yönlü hareket eden dolar 3,77 seviyeye kadar çıktı. Gözlerin çevirildiği Merkez Bankası ise faiz arttırmadı.

Dolar neden yükseldi?
Henüz 5 olmadı ama bir ayda 23 kuruş arttı. Hem hazine borçlanması hem de siyasi gelişmelerle tansiyonu yükselen dolar 3.77 seviyesine kadar fırladı.

Özellikle Türkiye ile Amerika arasında yaşanan vize krizi doların yükselmesinde önemli bir faktör. Bunun yanında Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz arttırabileceği beklentisi piyasaları olumsuz etkiledi.

Aydınlık gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin'e göre, dolar için bir tahminde bulunmak zor. 

Dolarda yukarı yönlü seyir sürerken piyasaların gözü de Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merkez Bankası faiz arttırımına gitmedi. 

ulusal.com.tr
Önceki Haber
Doğu Perinçek yazdı: Siyasal parti adları
Sonraki Haber
TTK’nın özelleştirilmesine karşı tepkiler büyüyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.