Henüz 5 olmadı ama bir ayda 23 kuruş arttı. Hem hazine borçlanması hem de siyasi gelişmelerle tansiyonu yükselen dolar 3.77 seviyesine kadar fırladı.
Özellikle Türkiye ile Amerika arasında yaşanan vize krizi doların yükselmesinde önemli bir faktör. Bunun yanında Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz arttırabileceği beklentisi piyasaları olumsuz etkiledi.
Aydınlık gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin'e göre, dolar için bir tahminde bulunmak zor.
Dolarda yukarı yönlü seyir sürerken piyasaların gözü de Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merkez Bankası faiz arttırımına gitmedi.
ulusal.com.tr
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