Erdoğan'dan Maduro'ya geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Maduro'ya geçmiş olsun telefonu
İmam Hatip siyaseti iflas etti
İmam Hatip siyaseti iflas etti
Adalet Bakanı Gül açıkladı
Adalet Bakanı Gül açıkladı
Trump'tan İran yaptırımlarına yeni kararname
Trump'tan İran yaptırımlarına yeni kararname

Dolar rekor kırdı! 7 Ağustos 2018 döviz kurları

Geçen hafta 5.08 seviyesinden kapanan dolar/TL, Merkez Bankası'nın bugünkü müdahalesinin ardından 5.31 seviyesine kadar yükseldi, euro ise 6 TL'nin üzerinde.

Dolar rekor kırdı! 7 Ağustos 2018 döviz kurları

Dolar/TL kuru, Pazartesi günü erken işlemlerde 5.1167'den işlem gördü, ilerleyen saatlerde yükselişi hızlandırdı ve %1.5'in üzerinde artışla 5.19 seviyesini de aştı. Akşam saatlerinde kur tekrar yükselişe geçti ve 5.2462 seviyesine çıktı.

Türk Lirası hem dolar hem de euro karşısında günlük yüzde 3'ten fazla değer kaybına uğradı.

Euro/TL de 6.14 seviyesini görerek rekor tazeledi. Dolar ise 5.31'i gördü.

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZE MÜDAHALE
Merkez Bankasından, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğü bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler; #kur #dolar #Döviz #açıklama #mb #Merkez Bankası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.