Geçen hafta 5.08 seviyesinden kapanan dolar/TL, Merkez Bankası'nın bugünkü müdahalesinin ardından 5.31 seviyesine kadar yükseldi, euro ise 6 TL'nin üzerinde.

Dolar/TL kuru, Pazartesi günü erken işlemlerde 5.1167'den işlem gördü, ilerleyen saatlerde yükselişi hızlandırdı ve %1.5'in üzerinde artışla 5.19 seviyesini de aştı. Akşam saatlerinde kur tekrar yükselişe geçti ve 5.2462 seviyesine çıktı.



Türk Lirası hem dolar hem de euro karşısında günlük yüzde 3'ten fazla değer kaybına uğradı.



Euro/TL de 6.14 seviyesini görerek rekor tazeledi. Dolar ise 5.31'i gördü.



MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZE MÜDAHALE

Merkez Bankasından, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğü bildirildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğü kaydedildi.



Açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir." ifadelerine yer verildi.