Dolar artışta rekor kırdı, pazarlar boş kaldı. Uzmanların değerlendirmeleriyle işte pazarlardaki son durum..

Dolar arttıkça vatandaşın cebindeki para da eriyor.Dolar 6 liraya dayandı ancak daha fiyatlara yansımadan pazarlar boş kaldı.Uzmanlara göre dolardaki rekor artışın etkisi 1-2 ay içinde gıda fiyatlarına yansıyacak.Peki sebze ve meyve fiyatlarındaki son rakamlar ne?Sebze fiyatları bir önceki aya göre daha normal ancak alım gücü düştüğü için pazarlar boş kaldı. Hemen sebzelerin fiyatına bakalım. Kabak ve patlıcanın kilosu 2 lira taze fasulyenin kilosu ise 3 lira.Fiyatları hem Pazar esnafına hem de vatandaşa sorduk elimde gördüğünüz bal kavunun 3 kilosu 6 lira.Pazarda karpuzun kilosu 1 lira markete baktığımız zaman ise karpuz dilim hesabından satılıyor. Yani vatandaşlar en uygun karpuzu yine pazardan yiyor.