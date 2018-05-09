ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından yükseldi.
Açıklama öncesi 4.32 seviyelerinde seyreden dolar, açıklama ile birlikte kademeli olarak yükseldi.
Bu yükseliş sonucu kur 4.3513'i aştı. Daha sonra gevşeyen dolar, 4.34 TL seviyesine yaklaştı. Gerilemesini sürdüren kur erken saatlerde 4.33 seviyelerinde dalgalandı.
Dolar/TL kuru, Çarşamba günkü işlemlerde TSİ 09:27'de 4.3708 ile rekor tazeledi.
TCMB'den dövize bir hamle daha
TCMB, günlük olarak düzenlenen türk lirası depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltti.
TCMB tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecek.
Ayrıca kararda 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim de güncellendi.
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