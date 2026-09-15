Dolar salı gününe nasıl başladı? 15 Eylül 2026 serbest piyasada dolar ve euro kaç TL oldu?

15 Eylül 2026 Salı sabahı saat 09.30 itibarıyla Amerikan Doları düne kıyasla yüzde 0,03 yükselişle 48,64 TL seviyelerinden işlem görürken; Euro yüzde 0,14 düşüş göstererek 56,10 - 56,11 TL bandına çekildi. İngiliz Sterlini ise güne yüzde 0,19 geri çekilmeyle 65,60 TL seviyesinde başladı.

15 EYLÜL 2026 SERBEST PİYASA ANLIK DÖVİZ KURLARI

USD/TRY (Dolar): Alış 48,6381 TL | Satış 48,6427 TL (Günlük Değişim: +%0,03)

EUR/TRY (Euro): Alış 56,1072 TL | Satış 56,1186 TL (Günlük Değişim: -%0,14)

GBP/TRY (Sterlin): Alış 65,5860 TL | Satış 65,6041 TL (Günlük Değişim: -%0,19)

Bir önceki işlem gününde serbest piyasada dolar en düşük 48,5848 TL, en yüksek 48,6298 TL bandını test ederek günü 48,6257 TL seviyesinde kapattı. Euro ise dün gün içinde 56,0705 TL ile 56,4225 TL arasında dalgalandıktan sonra kapanışını 56,1980 TL'den gerçekleştirmişti.

DÖVİZ KURLARININ AYLIK VE YILLIK GETİRİ ORANLARI

Doların Performansı: Eylül ayının başından bu yana 0,35 TL yükselen dolar, aylık bazda yüzde 0,72 prim yaptı. Yılbaşı başlangıç değeri olan 43,0312 TL'ye kıyasla 5,61 lira yükselerek yılbaşından bu yana yüzde 13,03 değer kazandı. Son bir yıllık süreçte ise 41,3246 TL'den 48,6403 TL'ye ulaşarak yatırımcısına yüzde 17,70 kazandırdı.

Euronun Performansı: Eylül ayı başına kıyasla 0,11 TL (+%0,20) sınırlı artış gösteren Euro, 50,4706 TL olan yılbaşı seviyesine göre 5,65 lira artarak yılbaşından bugüne yüzde 11,19 prim yaptı. Son bir yılda ise 48,6001 TL'den 56,1189 TL'ye çıkarak yüzde 15,47 getiri sağladı.

Sterlinin Performansı: Bu ayın ilk gününe göre 0,26 TL (+%0,40) yükselen İngiliz Sterlini, yılbaşındaki 57,9551 TL tabanına oranla 7,62 TL değer kazanarak yüzde 13,15 oranında yükseldi. Son bir yıllık vadede ise 56,1969 TL'den 65,5786 TL'ye ulaşarak yüzde 16,69 oranında değer kazandı.