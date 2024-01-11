Dolar Tarihi Zirveyi Gördü! Dolar/TL Yıl Sonu Tahmini Yükseldi...

Elinde doları olanlar ve yatırımlarını dolara yapmak isteyenlerin yanısıra tüm vatandaşlar dolar-TL kurlarını takip ediyor. Dolar kuru bugün tarihinin en yüksek seviyesini gördü ve 30 TL'nin üzerine çıktı. ABD'li yatırım bankası JPMorgan dolar / TL tahminini yükseltti...

Dolar Tarihi Zirveyi Gördü! Dolar/TL Yıl Sonu Tahmini Yükseldi...
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Dolar TL bugün 30 seviyesini aşarak tarihi zirvesini gördü. JPMorgan dolar/TL için 2024 sonu hedefini 34'ten yaklaşık 36'ya revize ederken, TL için gelişmekte olan para birimleri arasında ağırlığını artır tavsiyesini sürdürdüğünü belirtti.

NTV'de yer alan habere göre, JPMorgan'dan müşterilerine gönderilen notta, "Pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler TL'nin reel olarak değer kazanma potansiyeline işaret ediyor." ifadesine yer verildi. Kurum sürecin enflasyonla mücadeleye bağlılığa ve döviz rezervlerinin artış hızına bağlı olduğunu da belirtti.

Türkiye'nin devlet tahvilleri için uygun zamanı beklediğini belirten JPMorgan, bu tahvillere yönelik şimdilik piyasa ağırlığı tavsiyesini koruduğunu açıkladı.

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