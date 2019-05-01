Türkiye'deki piyasaların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kapalı olduğu bugün döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,9580 liradan, avro 6,6870 liradan güne başladı

Piyasaların tatil olduğu 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü dolar 5,9580 liradan, avro 6,6870 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,9560 liradan alınan dolar, 5,9580 liradan satılıyor.



6,6850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6870 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6890 lira olmuştu.



Piyasalar dün Merkez Bankası’nın yılın ikinci enflasyon raporuna odaklanmıştı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14.6 olarak korurken, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın bankanın rezervlerine ilişkin açıklamaları piyasayı tatmin etmedi.



ulusal.com.tr