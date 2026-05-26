Dolar ve Euro alacaklar dikkat! Bayram öncesi ibre tersine döndü: İşte 26 Mayıs Salı güncel fiyatlar

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde doğrudan belirleyici bir etkiye sahip olan döviz fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi, arife gününde arama motorlarında "1 Dolar kaç TL?" ve "Euro bugün kaç lira?" sorularına yanıt arıyor.

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve bayram öncesi iç piyasadaki likidite talebiyle birlikte döviz kurları güne yatay ve dengeli bir seyirle başladı.

İşte 26 Mayıs 2026 Salı sabahı itibarıyla İstanbul Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel dolar ve euro fiyatları:

Güncel Dolar/TL Fiyatı

Dolar Alış Fiyatı: 45,8936 TL

Dolar Satış Fiyatı: 45,9144 TL

Güncel Euro/TL Fiyatı

Euro Satış Fiyatı: 53,4239 TL