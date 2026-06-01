Dolar Ve Euro bayram sonrasına yükselişle başladı! 1 Haziran bugün kur ne kadar oldu?

Yatırımcılar bir yandan içerideki büyüme ve enflasyon öncüsü verilere odaklanırken, diğer yandan küresel piyasalardaki yapay zeka rallisini ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik riskleri yakından takip ediyor.

İşte 1 Haziran 2026 Pazartesi piyasaların açılışında dövizdeki son durum, bu haftanın kritik ekonomik takvimi ve küresel borsalardaki son gelişmeler:

Döviz Kurlarında Bayram Sonrası İlk Rakamlar

Dolar/TL: Bayram tatili sonrasındaki ilk işlem gününe yükseliş eğilimiyle başlayarak 45,93 TL seviyesinden açılış yaptı.

Euro/TL: Yeni haftanın ve ayın ilk dakikalarında güne 53,52 TL seviyesinden başladı.

Dolar Endeksi (DXY): Küresel piyasalarda yeni haftaya yükselişle giriş yaptı.

Ekonomi Ekranında Bu Hafta: 4 Kritik Veri Takip Edilecek

Yeni haftada Türkiye ekonomisinin yol haritasını belirleyecek çok yoğun bir veri bombardımanı yaşanacak. İşte gün gün takip edilecek o kritik takvim:

Bugün (Pazartesi) - Büyüme Rakamları Açıklanıyor: Türkiye ekonomisinin 2026 yılı birinci çeyreğine (Ocak-Şubat-Mart) ait GSYH büyüme rakamları bugün kamuoyuna ilan edilecek. Ekonomistlerin beklentilerine göre Türkiye ekonomisinin birinci çeyrekte yüzde 2,7 büyüdüğü tahmin ediliyor. Yıllık bazda büyüme beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesinde. Hatırlanacağı üzere Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 3,4 oranında büyüme kaydetmişti.

Bugün (Pazartesi) - İTO Enflasyon Öncüsü: Cuma günü açıklanacak resmi enflasyon verilerinin en güçlü öncüsü ve aynası niteliğinde olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mayıs ayı Perakende Fiyat Endeksi bugün piyasaların radarında olacak.

Perşembe - İşsizlik Rakamları: İstihdam piyasasının son durumunu gösterecek olan güncel işsizlik verileri perşembe günü ilan edilecek.

Cuma - Mayıs Ayı Enflasyon Rakamları (TÜİK): Haftanın en kritik verisi cuma günü açıklanacak olan resmi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olacak. Cuma günü gelecek bu rakamlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısındaki faiz kararının gidişatını ve para politikası adımlarını doğrudan belirleyecek.

Küresel Piyasalar: Trump-Kalibaf Restleşmesi Petrolü Uçurdu, Borsalarda Yapay Zeka Rallisi

Washington-Tahran Hattı Petrolü Tetikledi: Geçtiğimiz hafta ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın da uluslararası ticarete açılmasını kapsayan bir anlaşma hazırlığı yapıldığına dair sızan haberler küresel piyasaları rahatlatmıştı. Ancak iki ülkenin karşılıklı askeri ve diplomatik restleşmeleri sonrası masadaki umut ışıkları sönmek üzere. Anlaşma umutlarının suya düşmesiyle birlikte küresel petrol fiyatları yeniden tırmanışa geçti.

Borsalarda Yapay Zeka Çipi Dopingi: Küresel hisse senedi piyasaları, teknoloji devlerinin yapay zeka çiplerine yönelik bitmek bilmeyen devasa talebinin etkisiyle güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD vadeli kontratları yeni günde yükselişle işlem görmeyi sürdürürken, Asya borsalarında yüzde 1'i aşan sert ve pozitif yükselişler yaşanıyor.