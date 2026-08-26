Dolar ve Euro bugün kaç lira oldu? 26 Ağustos 2026 canlı döviz kurları tablosu
İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler ve parite hareketliliğiyle birlikte serbest piyasada döviz kurlarındaki tırmanış sürüyor.
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Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar serbest piyasa ile Merkez Bankası döviz kurlarını yakından takip ederken; Dolar/TL 48,10 TL bandının üzerindeki seyrini koruyor, Euro/TL ise 56,18 TL seviyelerinde işlem görüyor.
26 AĞUSTOS 2026 SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI
Dolar (USD/TRY): Alış 48,1076 TL | Satış 48,1232 TL
Euro (EUR/TRY): Satış 56,1819 TL
MERKEZ BANKASI (TCMB) EFEKTİF KURLARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son efektif döviz kurları şu şekilde gerçekleşti:
TCMB Dolar Alış: 47,9781 TL
TCMB Dolar Satış: 48,1703 TL (Önceki günkü efektif kur: Alış 47,9588 TL, Satış 48,1510 TL)
ULUSLARARASI PİYASALARDA ÇAPRAZ KURLAR VE PARİTELER
Küresel piyasalarda döviz paritelerindeki son durum:
Euro/Dolar (EUR/USD): 1,1671
Sterlin/Dolar (GBP/USD): 1,3634
Dolar/Yen (USD/JPY): 159,3