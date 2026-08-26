Dolar ve Euro bugün kaç lira oldu? 26 Ağustos 2026 canlı döviz kurları tablosu

Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar serbest piyasa ile Merkez Bankası döviz kurlarını yakından takip ederken; Dolar/TL 48,10 TL bandının üzerindeki seyrini koruyor, Euro/TL ise 56,18 TL seviyelerinde işlem görüyor.

26 AĞUSTOS 2026 SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI

Dolar (USD/TRY): Alış 48,1076 TL | Satış 48,1232 TL

Euro (EUR/TRY): Satış 56,1819 TL

MERKEZ BANKASI (TCMB) EFEKTİF KURLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan son efektif döviz kurları şu şekilde gerçekleşti:

TCMB Dolar Alış: 47,9781 TL

TCMB Dolar Satış: 48,1703 TL (Önceki günkü efektif kur: Alış 47,9588 TL, Satış 48,1510 TL)

ULUSLARARASI PİYASALARDA ÇAPRAZ KURLAR VE PARİTELER

Küresel piyasalarda döviz paritelerindeki son durum:

Euro/Dolar (EUR/USD): 1,1671

Sterlin/Dolar (GBP/USD): 1,3634

Dolar/Yen (USD/JPY): 159,3