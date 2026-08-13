Dolar ve Euro bugün kaç TL oldu? İşte 13 Ağustos canlı döviz kuru verileri
İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ardından yatırımcılar ile vatandaşlar Dolar ve Euro fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.
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ABD enflasyon verileri ve küresel piyasalardaki hareketlilik döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ederken, serbest piyasada işlemler sabah saatlerinden itibaren hareketlendi.
13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 07.15 itibarıyla güncel piyasa verileri şu şekilde:
Dolar/TL: 47,7564 TL (Alış) - 47,7879 TL (Satış)
Euro/TL: 55,2010 TL (Satış)