Dolar ve Euro bugün ne kadar? 29 Eylül 2025 piyasa verileri

İç ve dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kurlarındaki hareketler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euro bugün ne kadar? 29 Eylül 2025 piyasa verileri
Yayınlanma:

İç ve dış piyasaları etkileyen altın ve döviz kurlarındaki hareketler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar ve Euro’daki değişimler bugün de devam ediyor.

29 Eylül Pazartesi günü Dolar/TL 41,5626 (alış) ve 41,5898 (satış) seviyelerinden işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,8065 TL seviyelerinde seyrediyor.

Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatlarıAltın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatlarıEkonomi
AK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı: İşte istifaların nedeniAK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı: İşte istifaların nedeniGündem
dolar euro kaç tl
Günün Manşetleri
Özgür Özel’e yumruklu saldırı davasında kritik gelişme
Bakanlar Kurulu Beştepe’de toplandı
İstanbul’da Can Holding ve Ciner Grubu operasyonu
Dolandırıcılık şebekesine ağır darbe
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Muharrem İnce’nin oğlu için çarpıcı iddia!
Kütahya'da beş deprem! Naci Görür’den açıklama geldi
Müzakere görüşmeleri ne durumda?
“Aşırı silahlanma adada tehlikeyi artırıyor”
İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak bu illeri vuracak! Şiddetli sağanak bu illeri vuracak!
Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları
29 Eylül güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 29 Eylül güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Kütahya geceyi depremle uyandı: AFAD duyurdu Kütahya geceyi depremle uyandı: AFAD duyurdu
AK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı AK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı