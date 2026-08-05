Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte 5 Ağustos 2026 canlı döviz kurları

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen döviz kurlarındaki son durum belli oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte 5 Ağustos 2026 canlı döviz kurları
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 Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasa dinamikleriyle birlikte 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro/TL fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

Dolar/TL ve Euro/TL kaç liradan işlem görüyor?

Serbest piyasada sabah saatleri itibarıyla döviz kurlarında öne çıkan rakamlar şu şekilde:

Dolar (USD/TRY): Alış 47,5612 TL — Satış 47,5889 TL
Euro (EUR/TRY): Alış/Satış seviyesi 54,9461 TL bandında seyrediyor.

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