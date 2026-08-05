Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte 5 Ağustos 2026 canlı döviz kurları
Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen döviz kurlarındaki son durum belli oldu.
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Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasa dinamikleriyle birlikte 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro/TL fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.
Dolar/TL ve Euro/TL kaç liradan işlem görüyor?
Serbest piyasada sabah saatleri itibarıyla döviz kurlarında öne çıkan rakamlar şu şekilde:
Dolar (USD/TRY): Alış 47,5612 TL — Satış 47,5889 TL
Euro (EUR/TRY): Alış/Satış seviyesi 54,9461 TL bandında seyrediyor.