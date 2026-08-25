Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Ağustos 2026 canlı döviz kurları tablosu

Dolar/TL güne yüzde 0,09 yükselişle başlarken, Euro/TL tarafında yüzde 0,04'lük sınırlı bir geri çekilme yaşanıyor. 25 Ağustos 2026 Salı günü serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatları şu seviyelerden işlem görüyor:

25 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DÖVİZ ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Dolar (USD/TRY): Alış 48,0729 TL | Satış 48,0822 TL (%0,09 artış)

Euro (EUR/TRY): Alış 56,0938 TL | Satış 56,1115 TL (%-0,04 düşüş)

Sterlin (GBP/TRY): Alış 65,5721 TL | Satış 65,5965 TL (%0,02 artış)

DÖVİZİN AYLIK, YILLIK VE YILBAŞINDAN BU YANA PERFORMANSI

Dolar/TL Performansı

Ağustos Ayı: Ay başından bu yana 0,56 TL artış (%1,19 prim).

Yılbaşından Bu Yana: 43,0312 TL başlangıç seviyesine göre 5,04 TL artış (%11,72 prim).

Son 1 Yıl: 41,0017 TL seviyesinden 48,0760 TL'ye yükseliş (%17,25 getiri).

Euro/TL Performansı

Ağustos Ayı: Ay başından bu yana 1,27 TL artış (%2,31 prim).

Yılbaşından Bu Yana: 50,4706 TL başlangıç seviyesine göre 5,62 TL artış (%11,13 prim).

Son 1 Yıl: 47,6507 TL seviyesinden 56,0872 TL'ye yükseliş (%17,70 getiri).

Sterlin/TL Performansı

Ağustos Ayı: Ay başından bu yana 1,47 TL artış (%2,29 prim).

Yılbaşından Bu Yana: 57,9551 TL başlangıç seviyesine göre 7,60 TL artış (%13,11 prim).

Son 1 Yıl: 55,1813 TL seviyesinden 65,5538 TL'ye yükseliş (%18,80 getiri).