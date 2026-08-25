Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Ağustos 2026 canlı döviz kurları tablosu

Serbest döviz piyasasında haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarında yatay ve hafif primli seyir izleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Ağustos 2026 canlı döviz kurları tablosu
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Dolar/TL güne yüzde 0,09 yükselişle başlarken, Euro/TL tarafında yüzde 0,04'lük sınırlı bir geri çekilme yaşanıyor. 25 Ağustos 2026 Salı günü serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatları şu seviyelerden işlem görüyor:

25 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DÖVİZ ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Dolar (USD/TRY): Alış 48,0729 TL | Satış 48,0822 TL (%0,09 artış)
Euro (EUR/TRY): Alış 56,0938 TL | Satış 56,1115 TL (%-0,04 düşüş)
Sterlin (GBP/TRY): Alış 65,5721 TL | Satış 65,5965 TL (%0,02 artış)

DÖVİZİN AYLIK, YILLIK VE YILBAŞINDAN BU YANA PERFORMANSI

Dolar/TL Performansı

Ağustos Ayı: Ay başından bu yana 0,56 TL artış (%1,19 prim).
Yılbaşından Bu Yana: 43,0312 TL başlangıç seviyesine göre 5,04 TL artış (%11,72 prim).
Son 1 Yıl: 41,0017 TL seviyesinden 48,0760 TL'ye yükseliş (%17,25 getiri).
Euro/TL Performansı

Ağustos Ayı: Ay başından bu yana 1,27 TL artış (%2,31 prim).
Yılbaşından Bu Yana: 50,4706 TL başlangıç seviyesine göre 5,62 TL artış (%11,13 prim).
Son 1 Yıl: 47,6507 TL seviyesinden 56,0872 TL'ye yükseliş (%17,70 getiri).
Sterlin/TL Performansı

Ağustos Ayı: Ay başından bu yana 1,47 TL artış (%2,29 prim).
Yılbaşından Bu Yana: 57,9551 TL başlangıç seviyesine göre 7,60 TL artış (%13,11 prim).
Son 1 Yıl: 55,1813 TL seviyesinden 65,5538 TL'ye yükseliş (%18,80 getiri).

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