Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos 2026 güncel döviz kurları

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos 2026 güncel döviz kurları
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

4 Ağustos 2026 Dolar/TL ve Euro/TL seviyeleri

Haftanın ikinci gününde döviz piyasasında kaydedilen güncel rakamlar netleşti. 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 07:15 itibarıyla piyasalardaki son durum şu şekilde gerçekleşti:

Dolar alış fiyatı: 47,5447 TL
Dolar satış fiyatı: 47,5652 TL
Euro satış fiyatı: 54,8240 TL seviyeleri

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