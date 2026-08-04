Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos 2026 güncel döviz kurları
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.
4 Ağustos 2026 Dolar/TL ve Euro/TL seviyeleri
Haftanın ikinci gününde döviz piyasasında kaydedilen güncel rakamlar netleşti. 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 07:15 itibarıyla piyasalardaki son durum şu şekilde gerçekleşti:
Dolar alış fiyatı: 47,5447 TL
Dolar satış fiyatı: 47,5652 TL
Euro satış fiyatı: 54,8240 TL seviyeleri