Dolar ve Euro cuma gününe nasıl başladı? İşte 3 Temmuz güncel döviz kurları

Bu gelişmelerin ardından iç piyasada yatırımcılar ve vatandaşlar serbest piyasadaki anlık döviz kurlarını yakından takip ediyor. Haftanın son işlem gününde döviz büroları ve bankalar arası piyasada işlemler yeni zirve seviyelerine yakın seyrediyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU SATIŞ FİYATLARI

3 Temmuz 2026 Cuma günü sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada dolar ve Euro fiyatlarında oluşan ilk rakamlar şu şekildedir:

Dolar/TL Alış: 46,7908 TL

Dolar/TL Satış: 46,8067 TL

Euro/TL Satış: 53,6121 TL

PİYASALARDA GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel ölçekte dolar endeksindeki zayıflamaya rağmen, iç piyasada döviz kurları güne yukarı yönlü bir eğilimle başladı. Dolar 46,80 TL seviyesinin hemen üzerinde alıcı bulurken, Euro ise 53,60 TL bandındaki güçlü duruşunu koruyor.

Ekonomistler, bugün saat 10.00'da açıklanacak olan Haziran ayı yurt içi enflasyon verilerinin (TÜFE) ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarının döviz kurlarının günün geri kalanındaki seyri üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Kritik Not: Döviz kurları anlık olarak uluslararası veri akışına ve piyasa likiditesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bankaların mobil uygulamalarındaki makas aralıkları ile serbest piyasa fiyatları arasında farklar oluşabileceğinden, işlem öncesinde anlık grafiklerin kontrol edilmesi önerilir.