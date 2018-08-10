Amerika ve Türkiye arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Devam eden kriz ile dolar rekorunu tazeledi, sabah saatlerinde 6, 23'e yükseldi. Şimdi gözler Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi modeline çevrildi.

Görüşmelerden sonuç çıkmadı, Amerika ile yaşanan kriz sonrası dolar tavan yaptı.



Türk heyetin Washington'dan döünüşü sonrası dolar sabah saatlerinde 6.23 seviyesini gördü, kısa süre sonra 6.03'e geriledi.



Dolar rekorunu tazelerken avro ise 7 lirayı aştı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Haziran 2018 dönemine ilişkin cari açık verilerini açıkladı. Türkiye'nin 12 aylık cari işlemler açığı 57.39 milyar dolar oldu.



Cari açık haziran ayında ise 2.97 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Döviz kurundaki dalgalanma sürerken piyasaların gözü bugün açıklanacak ekonomi modelinde olacak.



Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi modelini saat 14.30'da açıklaması bekleniyor.



Piyasalar bir taraftan İngiltere'de açıklanacak büyüme, ABD'de açıklanacak TÜFE rakamını takip edecek.





ulusal.com.tr