Dolar ve Euro'daki son durum nedir? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar düştü mü? Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı öncesi dövizlde hareketlilik İşte dövizde son durum

Merkez Bankası'ndan 1.00 - 1.25 puan faiz artırımı bekleyen piyasada faiz kararı öncesi dolar 4.76, euro 5.57 ve sterlin 6.25 liradan işlem gören dövizler, karar sonrası 4.93, 5.78 ve 6.48 liranın üzerine kadar çıktıktan sonra Perşembe günü öğleden sonraki işlemlerde sırasıyla 4.83, 5.64 ve 6.35 lirada.



ECB’nin faiz kararı öncesi gün içinde dolar 4.82, euro 5.67 ve sterlin 6.37 liranın üzerine çıktı.



Reel kesim güven endeksi Temmuz’da 1.9 puan düşüşle 102.7 düzeyine geriledi.



Merkez Bankası’nın İktisadi Yönelim Anketi’ne katılan işyerlerinin yüzde 51.1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16.1'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti.



İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6.5'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23.2'ye gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70.3'e yükseldi.



Merkez Bankası kararı sonrası yüzde 3.5’e yakın yükselişle 95 bin 369 puandan kapanan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) ECB öncesi yüzde 1.16 yükselişle 96 bin 477 puanda. Endeks gün içinde 96 bin 589 puana kadar yükseldi.



BIST Bankacılık Endeksi ise günlük yüzde 1.49 yükselişle 119 bin 918 puana yükseldi.



10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 1.41 yükselişle 17.97’ye yükseldi.



DOLAR endeksi ABD ve AB’nin ticaret savaşını “şimdilik” askıya almasıyla yükselişe geçti ve yüzde 0.06 yükselişle 94.28 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.08- 94.32 aralığında hareket etti.



EURO/DOLAR dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.16 düşüşle 1.1711 düzeyinde.



Merkez Bankası beklenti anketi sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları zayıflatan yorumları ve Morgan Stanley’nin, 24 Temmuz toplantısında faiz artırımı beklediklerini açıklamasının ardından, hafta başında erken işlemlerde dolar 4.73, euro 5.54 ve sterlin 6.21 liraya kadar inmişti.



Öğleden sonraki işlemlerde;



- en düşük 4.7723 ve en yüksek 4.8285 lirayı gören dolar günlük yüzde 1.03 yükselişle 4.82-4.83 lira aralığında,



- en düşük 5.5994 ve en yüksek 5.6711 lirayı gören euro günlük yüzde 0.98 yükselişle 5.65-5.66 lira aralığında,



- en düşük 6.3004 ve en yüksek 6.3799 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 1.09 yükselişle 6.36-6.37 lira aralığında işlem görüyor.