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Dolar ve Euro'da yeni tarihi rekor

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar ve euro karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi. Gün ortasında dolar 4.4321 liraya, euro da 5.2825 liraya kadar tırmandı.

Dolar ve Euro'da yeni tarihi rekor

Kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in yatırımcı hizmetleri birimi Moody’s Investor Service, bugün yayınladığı “Bankacılık Sistemi Görünümü – Türkiye’nin finansman ve varlık kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskleri görünümü negatif yapmamıza yol açtı” başlıklı raporda yavaşlayan ekonomik büyüme, etkisiz para politikaları, para birimindeki değer kaybı ve yüksek işsizlik gibi etkenlerin birleşimi nedeniyle finansman ve varlık kalitesindeki görünümün negatif olduğu vurgulandı.

Dolar Endeksi dün, bu ayın başında gördüğü 92.243'lük en düşük düzeyinden yüzde 0.1 ile hafif yükselerek 92.647 düzeyine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi de yalnızca 1 bazpuanlık artışla 3.001 düzeyine, euro da yüzde 0.1 artışla 1.1932 dolara çıktı.

Öğle saatlerinde, dolar 4.41 - 4.42 lira ve euro da 5.26 - 5.27 lira aralığında yeni rekor düzeylere yakın hareket ederken, dün tahvil bono piyasasında yüzde 14'e yakın kapanın gösterge 10 yıllık tahvil ve yüzde 16.10'a yükselen iki yıllık tahvilde bugünkü gelişmeler de izlenecek.

Borsa İstanbul Endeksi ( BİST100) de yeni güne günlük yüzde 1.07 düşüşle 102 bin 265 puandan başladıktan sonra öğle saatlerinde günlük yüzde 1.55 düşüşle 101 bin 777 puandan işlem görüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rekor #Euro #dolar
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