Dolar ve euroda dalgalı seyir devam ediyor. Dolar ve euro fiyatları! Dolar ne kadar oldu? Güncel dolar yükseliş hızla sürerken dolar yatırımcısı dolar fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Dolar kuru ne kadar oldu? 18 Aralık tarihli güncel dolar fiyatları haberimizde. İşte dolar ve euro satın almayı planlayanların ve dolar yatırımcısının merakla araştırdığı dolar fiyatları

18 Aralık Pazartesi günü dolar fiyatları belli oldu. . Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 18 Aralık dolar fiyatları da geçtiğimiz günlere oranla yükselişine devam ediyor. Bu dönemdeki yükselişte dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Dolar almak için uzmanlar ne diyor? Dolar kaç lira? Dolar kuru ne kadar? İşte dolar fiyatlarındaki son durum...



DOLAR VE EURO NE KADAR?



Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, 3.90 TL'li seviyelerden Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentileri ile 3.81 TL sınırına kadar çekilmişti. Ancak perşembe günü Merkez Bankası'nın 100 baz puan olan beklentilerinin altında kalan faiz artırımı kurların yükselmesine neden oldu.



3.81 TL seviyelerinden başlayan hareket 3.88 TL seviyelerine kadar ulaştıktan sonra piyasa 3.85-3.86 seviyelerinde dengelendi. Dolar yeni haftaya da benzer seviyelerde başladı. dolar kuru saat 07.25 itibariykle 3.8620 TL'den işlem göçrürken, euro ise 4.5450 TL oldu.