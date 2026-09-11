Dolar ve euro güne nasıl başladı? 11 Eylül 2026 serbest piyasada anlık dolar kuru kaç TL?

11 Eylül 2026 Cuma sabahı saat 09.30 itibarıyla güne yüzde 0,10 artışla başlayan Amerikan Doları 48,60 TL bandında dengelenirken, Euro yüzde 0,05'lik sınırlı bir geri çekilmeyle 56,48 TL seviyelerinde işlem görüyor. İngiliz Sterlini ise yüzde 0,05 primle 65,70 TL eşiğinde el değiştiriyor.

11 EYLÜL 2026 SERBEST PİYASA CANLI DÖVİZ KURLARI

USD/TRY (Dolar): Alış 48,6007 TL | Satış 48,6061 TL (Günlük Değişim: +%0,10)

EUR/TRY (Euro): Alış 56,4780 TL | Satış 56,4909 TL (Günlük Değişim: -%0,05)

GBP/TRY (Sterlin): Alış 65,6703 TL | Satış 65,6998 TL (Günlük Değişim: +%0,05)

Dün serbest piyasada dolar gün içerisinde en düşük 48,4633 TL ve en yüksek 48,5595 TL seviyelerini test ederek kapanışını 48,5558 TL'den yapmıştı. Euro ise dün 56,3534 TL ile 56,5902 TL bandında dalgalanarak günü 56,5149 TL seviyesinde noktalamıştı.

DÖVİZ KURLARININ AY VE YIL BAZLI GETİRİ PERFORMANSI

Piyasalarda döviz sepetinin aylık ve yıllık vadelerdeki değişim oranları dikkat çekiyor:

Doların Performansı: Eylül ayının ilk gününe kıyasla 0,31 TL artış kaydeden dolar, aylık bazda yüzde 0,65 yükseldi. Yılbaşı başlangıç seviyesi olan 43,0312 TL'ye göre 5,57 liralık primle yıllık yüzde 12,95 değer kazandı. Son bir yıllık periyotta ise 41,3270 TL'den 48,6050 TL'ye tırmanarak yatırımcısına yüzde 17,61 kazanç sağladı.

Euronun Performansı: Eylül ayı başında bulunduğu seviyeye göre 0,48 TL yükselen euro, ay genelinde yüzde 0,86 prim yaptı. Yılbaşındaki 50,4706 TL değerine göre 6,02 TL artarak yıllık yüzde 11,92 değer artışı kaydetti. Son bir yılda ise 48,5742 TL'den 56,4857 TL'ye ulaşarak yüzde 16,29 oranında getiri sundu.

Sterlinin Performansı: Eylül ayı genelinde 0,46 TL (+%0,71) yükselen İngiliz Sterlini, yılbaşındaki 57,9551 TL tabanına kıyasla 7,83 TL prim yaparak yüzde 13,50 değer kazandı. Son bir yıllık vadede ise 56,1587 TL'den 65,7813 TL seviyesine çıkarak yüzde 17,13 oranında yükseliş kaydetti.