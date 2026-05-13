Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 13 Mayıs güncel döviz kuru tablosu

13 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla serbest piyasada dolar ve euro kurları şu seviyelerden işlem görmektedir:

Yeni güne başlarken dolar alışta 43,8168 lira, satışta ise 43,8564 lira seviyelerinde seyrediyor. Euro ise aynı saatler itibarıyla 51,7208 lira satış fiyatıyla işlem görerek hareketli grafiğini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir önceki işlem günü için açıkladığı efektif satış kuru ise 45,4627 lira olarak kayıtlara geçmişti. Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1731, sterlin/dolar paritesi 1,3516 ve dolar/yen paritesi 157,654 düzeyinde bulunuyor.