Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 18 Ağustos 2026 canlı döviz kuru tablosu

Küresel piyasalardaki gelişmeler, faiz kararlarına ilişkin beklentiler ve iç piyasadaki veri akışıyla birlikte döviz kurları yeni günün ilk saatlerinde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 18 Ağustos 2026 canlı döviz kuru tablosu
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 Serbest piyasada 18 Ağustos Salı sabahı itibarıyla dolar ve Euro kurlarındaki güncel seviyeler netleşti.

18 Ağustos 2026 Güncel Dolar ve Euro Fiyatları

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 18 Ağustos 2026 canlı döviz kuru tablosu - Resim : 1

Sabah saat 07:15 itibarıyla serbest piyasada kaydedilen döviz alış ve satış rakamları şu şekildedir:

Dolar/TL:

Alış: 47,9112 TL
Satış: 47,9298 TL
Euro/TL:

Satış / Seviye: 55,5100 TL
Küresel piyasalardaki parite hareketleri ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik sinyaller doğrultusunda bankalararası piyasa ve Kapalıçarşı'daki canlı kurlar gün boyu hareketliliğini sürdürüyor.

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