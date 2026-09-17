Dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 17 Eylül Perşembe canlı dolar/TL ve euro/TL rakamları

Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 48,67 seviyesinde yatay-pozitif bir seyir izlerken, Euro/TL kuru yüzde 0,33'lük primle 56 TL sınırına dayandı. İngiliz Sterlini ise 65,34 TL bandında işlem görüyor.

17 EYLÜL 2026 SAAT 09:30 İTİBARIYLA ANLIK DÖVİZ KURLARI

Dolar (USD/TRY): Alış 48,6723 TL | Satış 48,6765 TL | Günlük Değişim: +%0,05

Euro (EUR/TRY): Alış 55,9804 TL | Satış 55,9958 TL | Günlük Değişim: +%0,33

Sterlin (GBP/TRY): Alış 65,3148 TL | Satış 65,3416 TL | Günlük Değişim: +%0,34

Dün serbest piyasada dolar en yüksek 48,6679 TL ve en düşük 48,6142 TL seviyelerini görerek günü 48,6520 TL'den; euro ise en yüksek 56,2707 TL ve en düşük 55,7356 TL aralığında dalgalanarak 55,8063 TL seviyesinden kapatmıştı.

DÖVİZ KURLARININ AY DÖNEMİ VE YILLIK GETİRİ PERFORMANSI

Dolar: Eylül ayı başına göre 0,38 TL artışla %0,80 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç seviyesi olan 43,0312 TL'ye kıyasla 5,64 TL prim yaparak %13,12 artış gösterdi. Son bir yıllık süreçte ise 41,2663 TL'den 48,6751 TL'ye çıkarak yatırımcısına %17,95 getiri sağladı.

Euro: Eylül ayı başından bu yana -0,02 TL azalışla -%0,03 seviyesinde yatay-negatif seyretti. Yılbaşı başlangıç değeri olan 50,4706 TL'ye göre 5,52 TL artışla %10,93 yükseldi. Son bir yıla bakıldığında ise 48,7698 TL'den 55,9879 TL'ye tırmanarak yıllık bazda %14,80 değer kazancı sundu.

Sterlin: Eylül ayının ilk gününe göre 0,02 TL artışla %0,03 prim yaptı. Yılbaşı başlangıç kuru olan 57,9551 TL baz alındığında 7,38 TL artarak %12,73 yükseldi. Yıllık bazda ise 56,2680 TL seviyesinden 65,3353 TL'ye ulaşarak %16,11 değer kazandı.