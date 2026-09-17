Dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 17 Eylül Perşembe canlı dolar/TL ve euro/TL rakamları

Küresel merkez bankalarının faiz patikaları ve iç piyasadaki talep dengeleri eşliğinde serbest döviz piyasası haftanın dördüncü işlem gününe sınırlı yukarı yönlü hareketlerle başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 17 Eylül Perşembe canlı dolar/TL ve euro/TL rakamları
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Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 48,67 seviyesinde yatay-pozitif bir seyir izlerken, Euro/TL kuru yüzde 0,33'lük primle 56 TL sınırına dayandı. İngiliz Sterlini ise 65,34 TL bandında işlem görüyor.

17 EYLÜL 2026 SAAT 09:30 İTİBARIYLA ANLIK DÖVİZ KURLARI

Dolar (USD/TRY): Alış 48,6723 TL | Satış 48,6765 TL | Günlük Değişim: +%0,05
Euro (EUR/TRY): Alış 55,9804 TL | Satış 55,9958 TL | Günlük Değişim: +%0,33
Sterlin (GBP/TRY): Alış 65,3148 TL | Satış 65,3416 TL | Günlük Değişim: +%0,34
Dün serbest piyasada dolar en yüksek 48,6679 TL ve en düşük 48,6142 TL seviyelerini görerek günü 48,6520 TL'den; euro ise en yüksek 56,2707 TL ve en düşük 55,7356 TL aralığında dalgalanarak 55,8063 TL seviyesinden kapatmıştı.

DÖVİZ KURLARININ AY DÖNEMİ VE YILLIK GETİRİ PERFORMANSI

Dolar: Eylül ayı başına göre 0,38 TL artışla %0,80 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç seviyesi olan 43,0312 TL'ye kıyasla 5,64 TL prim yaparak %13,12 artış gösterdi. Son bir yıllık süreçte ise 41,2663 TL'den 48,6751 TL'ye çıkarak yatırımcısına %17,95 getiri sağladı.

Euro: Eylül ayı başından bu yana -0,02 TL azalışla -%0,03 seviyesinde yatay-negatif seyretti. Yılbaşı başlangıç değeri olan 50,4706 TL'ye göre 5,52 TL artışla %10,93 yükseldi. Son bir yıla bakıldığında ise 48,7698 TL'den 55,9879 TL'ye tırmanarak yıllık bazda %14,80 değer kazancı sundu.

Sterlin: Eylül ayının ilk gününe göre 0,02 TL artışla %0,03 prim yaptı. Yılbaşı başlangıç kuru olan 57,9551 TL baz alındığında 7,38 TL artarak %12,73 yükseldi. Yıllık bazda ise 56,2680 TL seviyesinden 65,3353 TL'ye ulaşarak %16,11 değer kazandı.

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