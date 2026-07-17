Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte 17 Temmuz 2026 Cuma Güncel Döviz Kuru

İç ve dış piyasalara hakim olmak, yatırımlarına yön vermek isteyenler, sabahın ilk saatlerinden itibaren arama motorlarında "1 Dolar kaç TL?" ve "Euro bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın son işlem gününde döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, 17 Temmuz 2026 Cuma gününün ilk saatlerine ilişkin güncel dolar ve Euro fiyatları netleşti.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Küresel ve yerel piyasalardaki gelişmeler döviz kurlarındaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Güne hareketli başlayan döviz kurunda, sabah saatleri itibarıyla işlemler şu rakamlar üzerinden gerçekleştiriliyor:

Dolar/TL: Saat 07:15 itibarıyla güne 47,1488 TL alış ve 47,1730 TL satış seviyesinden başladı.

Euro/TL: Aynı saat itibarıyla Euro/TL piyasada 54,0051 TL seviyelerinde seyrediyor.

Döviz kurlarındaki anlık değişimler, yatırımcılar tarafından gün boyunca yakından izlenmeye devam edecek.