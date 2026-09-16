Dolar ve euro güne yükselişle başladı! İşte 16 Eylül anlık kurlar

Dolar düne göre güne yüzde 0,07 primle başlarken, eurodaki günlük değer artışı yüzde 0,08 olarak gerçekleşti. İngiliz sterlini ise 65,66 TL seviyesinde hareket ediyor.

16 EYLÜL 2026 ANLIK DÖVİZ ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI

Saat 09.30 itibarıyla serbest piyasada kaydedilen anlık fiyat hareketleri:

Dolar (USD/TRY): Alış 48,6543 TL, Satış 48,6591 TL (Günlük değişim: %0,07)

Euro (EUR/TRY): Alış 56,2226 TL, Satış 56,2346 TL (Günlük değişim: %0,08)

Sterlin (GBP/TRY): Alış 65,6446 TL, Satış 65,6600 TL (Günlük değişim: %0,07)

Dün gün içinde en yüksek 48,6488 TL ve en düşük 48,6191 TL seviyelerini gören dolar kuru günü 48,6255 TL'den tamamlamıştı. Euro ise dün en yüksek 56,2369 TL, en düşük 56,1088 TL'yi test ederek kapanışını 56,1826 TL seviyesinde gerçekleştirmişti.

DOLARIN AYLIK VE YILLIK GETİRİSİ NE OLDU?

Amerikan dolarının Türk lirası karşısındaki seyrinde artış grafiği dikkat çekiyor:

Dolar, eylül ayının ilk gününe kıyasla 0,37 TL artış göstererek aylık bazda yüzde 0,76 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç seviyesi olan 43,0312 TL baz alındığında, 2026 yılı genelindeki yükseliş 5,63 TL'yi bularak yüzde 13,08'lik prime ulaştı.

Son bir yıllık periyotta ise 41,2445 TL seviyesinden 48,6577 TL'ye tırmanan dolar kurundaki toplam yıllık getiri yüzde 17,97 oldu.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Avrupa para birimlerinde de aylık ve yıllık bazda yukarı yönlü ivme sürüyor:

Euro Performansı: Eylül ayının başına göre 0,22 TL (%0,40) prim yapan euro, yılbaşı seviyesi olan 50,4706 TL'ye göre 5,76 lira artarak yüzde 11,41 kazanç sağladı. Son bir yıllık süreçte ise 48,9743 TL'den 56,2280 TL'ye çıkarak yıllık yüzde 14,81 getiriye ulaştı.

Sterlin Performansı: Ay başından bu yana 0,32 TL (%0,49) yükselen İngiliz sterlini, yılbaşı başlangıç değeri olan 57,9551 TL'ye göre 7,68 lira primle yüzde 13,25 oranında arttı. Yıllık bazda ise 56,2959 TL'den 65,6366 TL'ye tırmanarak yatırımcısına yüzde 16,59 oranında kazanç sundu.