Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte 3 Ağustos 2026 canlı döviz kurları

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler, haftanın ilk gününde arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Piyasalarda 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 07:15 itibarıyla Dolar/TL 47,5313 liradan alınırken, 47,5531 liradan satış işlemi görüyor. Euro ise aynı saat itibarıyla 54,8833 TL seviyelerinde seyrediyor.