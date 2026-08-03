Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte 3 Ağustos 2026 canlı döviz kurları

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte 3 Ağustos 2026 canlı döviz kurları
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler, haftanın ilk gününde arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Piyasalarda 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 07:15 itibarıyla Dolar/TL 47,5313 liradan alınırken, 47,5531 liradan satış işlemi görüyor. Euro ise aynı saat itibarıyla 54,8833 TL seviyelerinde seyrediyor.

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