Dolar ve Euro haftayı nasıl kapatıyor? 14 Ağustos 2026 canlı döviz kuru verileri

İç piyasada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporu yankı bulurken, küresel piyasalarda ABD verileri sonrası risk iştahının yükseldiği görülüyor.

TCMB YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

TCMB, 2026 yılının üçüncü Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık artışla yüzde 26’dan yüzde 28’e çıkardı. 2027 ve 2028 yılı hedeflerini sabit tutan Merkez Bankası, 2026 yılı gıda enflasyonu beklentisini ise yüzde 26,3’ten yüzde 28,5’e revize etti.

Revizyonun arka planına dair değerlendirmelerde bulunan TCMB Başkanı Fatih Karahan şu ifadeleri kullandı:

"2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu."

SIKI DURUŞ MESAJI VE FAİZ BEKLENTİLERİ

İç talepte belirgin bir yavaşlama gözlemlediklerini belirten Karahan, 1 haftalık repo ihalelerine yeniden başlamayı değerlendirdiklerini ve önümüzdeki süreçte para politikasındaki sıkı duruşun korunacağını vurguladı. Piyasalar ise dış koşulların elvermesi durumunda yıl sonuna doğru kademeli faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği beklentisini koruyor. Öte yandan gözler bugün saat 10.00’da açıklanacak TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne çevrildi.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel ölçekte doların diğer para birimleri karşısındaki zayıf seyri devam ediyor. ABD’de açıklanan üretici enflasyonunun (ÜFE) yüzde 4,9’luk beklentinin altında kalarak yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşmesi, Fed’in faiz artırımına gidebileceği yönündeki endişeleri hafifletti. Bu tablonun ardından küresel risk iştahı artarken Asya borsaları ve ABD vadeli endeksleri güne alıcılı başladı.