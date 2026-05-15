Dolar ve Euro haftayı yükselişle kapatıyor! İşte 15 Mayıs Cuma güncel döviz kurları

Haftanın son gününde Amerikan Doları/TL kuru yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Serbest piyasada dolar alış fiyatı 45,5291 TL seviyesinde dengelenirken, satış fiyatı ise 45,5468 TL olarak işlem görüyor. Dolar kurundaki bu istikrarlı tırmanışın iç piyasadaki maliyetler ve hammadde fiyatları üzerindeki baskısı uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

EURO HAFTAYI HAREKETLİ KAPATIYOR

Avrupa pazarındaki ekonomik gelişmeler ve parite hareketleriyle yön bulan Euro/TL kuru da haftanın son işlem gününe artışla başladı. Güne yükselişle giren Euro, 53,1081 TL alış ve 53,1975 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro bölgesinden gelen sinyaller; özellikle ithalat, yurt dışı seyahat planları ve dış ticaret yatırımları yapan sektörlerde kritik bir veri olarak izleniyor.

KÜRESEL RİSKLER VE FAİZ POLİTİKALARI KISKACINDA PİYASALAR

Ekonomi uzmanları, döviz kurlarındaki bu hareketliliğin arkasında küresel ekonomik gelişmelerin, büyük merkez bankalarının faiz politikalarına dair beklentilerinin ve bölgesel jeopolitik risklerin yer aldığını belirtiyor. İç piyasadaki yatırımcılar ise haftayı kapatırken gün içinde açıklanacak makroekonomik verileri ve uluslararası piyasalardan gelecek sinyalleri izlemeye devam ediyor.