Dolar ve euro kaç TL oldu? 24 Eylül 2026 serbest piyasa güncel döviz kurları
Haftanın dördüncü işlem gününde döviz piyasalarında sakin ve yatay bir seyir izleniyor. Sabah saat 09:30 itibarıyla serbest piyasada dolar 48,85 TL bandında alıcı bulurken, euro ise 55,76 TL seviyesinden işlem görüyor.
Dün günü 48,82 TL'den kapatan dolar, güne yüzde 0,05'lik sınırlı bir yükselişle başlarken, sterlin ise 64,85 TL seviyelerinden fiyatlanıyor.
24 EYLÜL 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI VE ALIŞ-SATIŞ TABLOSU
Serbest piyasada sabah saatlerindeki anlık rakamlar ve değişim oranları şu şekildedir:
USD/TRY (Dolar): Alış 48,8539 TL | Satış 48,8577 TL (Günlük değişim: +%0,05)
EUR/TRY (Euro): Alış 55,7585 TL | Satış 55,7690 TL (Günlük değişim: +%0,25)
GBP/TRY (Sterlin): Alış 64,8024 TL | Satış 64,8505 TL (Günlük değişim: +%0,26)
DÖVİZİN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI
Yıl başından bu yana kur seyrinde yaşanan değişimler:
Dolar: Yıl başındaki 43,03 TL başlangıç değerine kıyasla yaklaşık yüzde 13,53 değer kazanırken, son bir yıllık süreçte 41,44 TL'den 48,85 TL seviyesine yükselerek yüzde 17,89 prim yaptı.
Euro: Yıl başından bu yana yüzde 10,49 artış kaydeden euro, son bir yılda ise 48,68 TL'den 55,76 TL'ye gelerek yüzde 14,55 değer kazancı yaşadı.
Sterlin: Yıl başı seviyesine göre yüzde 11,92 oranında artış gösteren sterlin, yıllık bazda yüzde 16,32 değer kazandı.