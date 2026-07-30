Dolar ve Euro kaç TL oldu? İşte 30 Temmuz 2026 güncel döviz kurları!

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar ve Euro kaç TL oldu? İşte 30 Temmuz 2026 güncel döviz kurları!
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler, arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Dolar ve Euro bugün kaç lira?

30 Temmuz 2026 Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki son durum ve güncel döviz kuru rakamları şu şekilde gerçekleşti:

Dolar/TL: Saat 07:15 itibarıyla 47,4053 TL (alış) ve 47,4220 TL (satış) seviyelerinden işlem görüyor.
Euro/TL: Aynı saat itibarıyla 54,4571 TL seviyelerinde seyrediyor.

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