Dolar ve Euro kaç TL oldu? İşte 31 Temmuz 2026 güncel döviz kurları!

31 Temmuz 2026 Cuma gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalardaki son durum ve güncel döviz kuru verileri şu şekilde gerçekleşti:

Dolar/TL: Yeni günde 47,3274 TL (alış) ve 47,4126 TL (satış) seviyelerinden işlem görüyor.

Euro/TL: Yeni günde 54,32 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın dünkü efektif kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 47,2942 lira, satışta ise 47,4838 lira olarak açıkladı. TCMB, bir önceki efektif kurunu ise alışta 47,2744 lira, satışta 47,4461 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla takip edilen pariteler şu düzeylerde gerçekleşti:

Euro/Dolar paritesi: 1,1501

Sterlin/Dolar paritesi: 1,3424

Dolar/Yen paritesi: 159,5